شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "أرمكو" و"سابك" توقع اتفاقية مع "بيكر هيوز" بـ 300 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة "دسر" السعودية للاستثمارات الصناعية التابعة لكل من"أرامكو"، و"سابك"، اليوم اتفاقية مع شركة بيكر هيوز بقيمة 300 مليون دولار.

وأوضح محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة الشركة في لقاء مع قناة العربية على هامش منتدى ومعرض اكتفاء أن "دسر" لديها 4 مشاريع عملاقة بقطاعات الكيمياويات والسيارات والمياه الصناعية.

وتهدف دسر إلى الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية لتطوير صناعات تحويلية متعددة في جميع القطاعات الصناعية من بينها معدات الطاقة والمياه والكهرباء وصناعة النفط والغاز وقطاع صناعة السيارات.

وكانت شركة "دسر" قد وقعت في منتصف العام الماضي اتفاقية بمليار ريال مع شركة جنرال إلكتريك لإنشاء مصنع لتوربينات الغاز المتطورة.

وتأسست دسر، التي كانت تعرف من قبل باسم الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية، عام 2014 برأسمال يبلغ ملياري ريال بالشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة الذي استحوذ على حصة 50% وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بنسبة 25% لكل منهما.

وأطلقت شركة أرامكو السعودية أمس مبادرة "اكتفاء" لتعزيز المحتوى المحلي في عملياتها، وذلك من خلال فتح فرص أمام الموردين والمصنعين المحليين، بقيمة تقارب 13 مليار ريال.

ويعتزم برنامج "اكتفاء" أحد أبرز مبادرات شركة أرامكو السعودية إنفاق أكثر من 1.5 تريليون ريال خلال العشرة أعوام القادمة.