شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات دبي الوطني كابيتال تدير قرضا لـ "فاكيفبنك" التركي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجحت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني المدرج بسوق دبي المالي في تنسيق صفقة قرض مزوج لبنك توركي فاكيفلار بنكاسي"فاكيفبنك" التركي.

وأشارت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" إلى أن قيمة القرض تبلغ 252 مليون دولار أمريكي و 528.5 مليون يورو.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للتسهيلات لأجل 367 يوماً 2.75% سنوياً فوق سعر الليبور للقروض الممنوحة بالدولار الأمريكي، فيما تبلغ 2.65% سنوياً فوق سعر اليوروبور للقروض الممنوحة باليورو.

ولفت البيان إلى أن تلك الصفقة لعبت فيها "الإمارات دبي الوطني كابيتال" دور المنسق الوحيد ووكيل التوثيق والدعاية، فيما شارك بنك الإمارات دبي الوطني بدور البنك الوكيل في تلك الصفقة.

وسيقوم البنك التركي باستخدام مبالغ هذه القروض لأغراض التمويل التجاري والاحتياجات المؤسسية العامة.

وبنك "فاكيفبنك" يحل بالمرتبة السابعة بين البنوك الكبرى في تركيا بقيمة أصول تتجاوز 61.1 مليار دولار أمريكي.

وتأسس البنك التركي في عام 1954، وتعود ملكية أسهمه بنسبة 58.45% إلى المديرية العامة للمؤسسات التابعة لرئاسة مجلس الوزارء في الجمهورية التركية، وبنسبة 16% إلى "صندوق تقاعد فاكيفبنك".

فيما كشفت وكالة كابيتال إنتليجينس للتصنيفات الائتمانية مطلع الشهر الجاري عن تثبيت تصنيف القوة المالية لبنك الإمارات دبي الوطني عند درجة A-.

وحقق البنك صافي ربح بلغ 7.65 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل 6.17 مليار درهم بالفترة المقابلة من 2017، وبارتفاع نسبته 24%.