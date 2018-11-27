شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 27-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط تداولات سلبية اليوم واقترب من حاجز 50.00 دولار للبرميل، لكنه ارتد صعوداً ليستقر قرب مستوى 51.46 من جديد، حيث يحافظ على ثباته دونه حتى الآن، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن كسر 50.00 سيدفع السعر نحو 49.10 كمحطة رئيسية تالية.

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