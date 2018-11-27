شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 27-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتعرّض سعر الذهب لضغط سلبي الآن ليقترب من الدعم المحوري 1208.40، ويحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً على المدى اللحظي، حيث إن كسره سيدفع السعر لتكبد خسائر تصل إلى 1180.00 على المدى القريب، بينما يتواجد الهدف الإيجابي للموجة الصاعدة المتوقعة عند 1238.30.

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