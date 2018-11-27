شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 27-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج اليورو مقابل الدولار بملامسة هدفنا الأول عند 1.1300 ويبدأ الضغط عليه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط على المدى القصير، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.1181، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يعتمد على الثبات دون مستوى 1.1443.

شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 27-11-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .