"التصنيع"تتوقع إنهاء صفقة استحواذ "ترونوكس الأمريكية" على "كريستل" مطلع 2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية السعودية، أن تحصل شركته على موافقة لجنة التجارة الأمريكية بشأن صفقة الاستحواذ المقترح لشركة ترونوكس الأمريكية على كريستل التابعة لشركة التصنيع نهاية العام الجاري أو مطلع 2019.
وأوضح مطلق المريشد في لقاء مع قناة سي إن بي سي عربية أن الشركة تسعى للتوسع داخل المملكة والاستثمار في عدد من الأسواق الخارجة بعد تسديد الديون.
ووافق الاتحاد الأوروبي لشركة "ترونكس" الأمريكية في يوليو الماضي على الاستحواذ على أنشطة ثاني أكسيد التيتانيوم لشركة كريستال المملوكة بنسبة تقترب من 80% لشركة التصنيع الوطنية المدرجة بالسوق السعودي.
وحققت التصنيع صافي أرباح بلغ 1.016 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 388.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.
وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 757.2 مليون ريال خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 196.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2017.
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