شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النفط العراقية تحدد نسب مبيعات الخام للعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة النفط العراقية اليوم الثلاثاء إن العراق حدد نسب مبيعاته من الخام في 2019 عند 67 بالمئة من الصادرات للأسواق الآسيوية و20 بالمئة لأوروبا و13 بالمئة لأمريكا الشمالية والجنوبية.

وقالت الوزارة في بيان إن مبيعات النفط العراقية في 2019 ستشمل شحنات من الحقول الجنوبية وكركوك.

وحث وزير النفط ثامر الغضبان على انتهاج "سياسة متوازنة" في التعامل مع سوق النفط العالمية وقال إن مبيعات العراق في 2019 تستهدف المحافظة على الاستقرار.