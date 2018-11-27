شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات النفط بجنوب العراق تبلغ نحو 3.3 مليون برميل يوميًا فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ثلاثة مسؤولين تنفيذيين بقطاع النفط اليوم الثلاثاء أن صادرات العراق من الخام من موانئ الجنوب المطلة على الخليج بلغت حوالى 3.3 مليون برميل يوميا منذ بداية نوفمبر الحالى.
وأوضحوا أن الصادرات تراجعت عن الشهر السابق بسبب سوء الأحوال الجوية الذى أبطأ الشحنات وحال دون تحميل الخام فى بعض الأيام.
كان العراق صدر 3.47 مليون برميل يوميا من النفط الخام من حقوله الجنوبية فى أكتوبر.
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