قطاع التأمين الزراعي طوق النجاة ولكنه خارج نطاق التخطية

كتبت: شرين طه

قال أحمد نجيب رئيس مجلس إدارة جمعية الوعي التأميني، أن يوجد وثائق تأمين زراعي، ولكن ندره التعامل من خلال لها.

أضاف نجيب، في تصريح خاص، أن كان يؤمن سابقا، وإصدار وثائق تأمين ضد مخاطر نفوق البقر، وباقي الحيوانات.

أشار، أن قطاع التأمين يوفر أيضا وثائق خاصة للتأمين على المحاصيل الزراعية بمختلف أنواعها.



أوضح، أن الشركات العاملة بقطاع التأمين علي الزراعة شركة مصر للتأمين، ونسبة ضئيلة لشركة مصر للتأمين التكافلي. مضيفا إن قطاع التأمين يواجه عقبة للتأمين الزراعي أن معيدي التأمين لا يقبل التعاقد للتأمين الزراعي. مما يدفع إلى ارتفاع تكاليف وثائق التأمين، لذا ينفر العملاء.

قال رئيس مجلس إدارة جمعية الوعي التأميني، أن شركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات كانت تنادي بضرورة دعم قطاع التأمين الزراعي للنهوض به، ولكن لم ينال أهتمام بالقطاع.

أوضح، أن نسبة التأمين الزراعي ضئيلة جدا؛ ومن يؤمن عميل صاحب مزرعة أو شركة إنتاج. مشيرا، أن من معوقات التأمين الزراعي، أن قطاع التأمين به قل وعي تأميني بالمجتمع المصري، ولم يشار بعد للعملاء الاتجاه للتأمين الزراعي و المخاطر الزراعية التي تتحمله شركات التأمين. بالإضافة، أن العديد يتجه إلى الفكر زيادة الاستثمار وعدم مرعاه المعوقات وما حصنه للأمان ومن جانب أخر، شركات التأمين تتحمل إجمالي مخاطر التأمين بدون التعامل مع شركة إعادة تأمين مما يدفع شركة مثل مصر لتأمين الفرصة أن تساهم بالتأمين بقطاع الزراعة لان شركة مصر للتأمين تحتفظ بنسبة كبيرة من الإقساط بدون الاعتماد علي معيدي تأمين مما يسهل تحملها للمخاطر لكبر محفظتها بالسوق المصري. فتلك الميزة لن تتحمله باقي شركات التأمين مما يدفعها للنفور عن التأمين في هذا القطاع.