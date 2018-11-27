شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تدفع "بحر العرب" للتحول للربحية بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج الأعمال المالية لشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات، المعلنة اليوم الثلاثاء، عن تحولها للربحية خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2018.

ووفقاً لبيان للشركة منشور على موقع السوق، حققت الشركة صافي ربح بلغ 1.121 مليون ريال مقابل صافي خسارة بلغ 845.2 ألف ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 676.1 ألف ريال مقابل خسارة تشغيلية بلغت 747.4 ألف ريال خلال الربع المقابل من العام 2017.

وقالت الشركة إن تحقيق الأرباح في الربع الثالث من 2018 يعود إلى ارتفاع الإيرادات في الربع الثالث عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 23.91% وكذلك انخفاض تكلفة الإيرادات في الربع الثالث عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 33.42%.

وسجل إجمالي الإيرادات 9.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل إجمالي إيرادات بلغ 7.8 مليون ريال بالربع المقابل من العام الماضي.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 3.036 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي ربح بلغ 611 ألف ريال في التسعة أشهر الأولى من العام 2017، بارتفاع بلغت نسبته 397%.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 1.9 مليون ريال خلال النصف الأول من 2018، مقابل صافي ربح بلغ 1.5 مليون ريال في النصف المقابل من العام 2017.