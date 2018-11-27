شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تستهل تداولات ثاني جلسات الأسبوع سلبية في وول ستريت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ثاني جلسات التداول لهذا الأسبوع على اللون الأحمر اليوم الثلاثاء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأمريكي والتي تضمنت تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمضي قدماً في فرض رسوم جمركية إضافية على السلع الصينية، مما حد تباعاً من الآمال في حلحلة الخلافات التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم خلال قمة موجوعة العشرين المرتقبة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية ريتشارد كلاريدا في المؤتمر السنوي لمعهد سياسات المصرفية وغرف المقاصة في نيويورك عن الاعتماد على البيانات الاقتصادية والسياسة النقدية والذي نوه من خلاله لكون الرفع التدريجي لأسعار الفائدة لا يزال ملائماً وأن البيانات الاقتصادية تدعم التوجه نحو السياسة الطبيعة وسط قوة سوق العمل وارتفاع معدلات الأجور.

وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر آب/أغسطس الماضي والتوقعات عند 0.4%، وصدور قراءة مؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 5.1% مقابل 5.5% في آب/أغسطس، أسوء من التوقعات عند 5.3%.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى 135.7 مقابل 137.9 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أسوء من التوقعات عند 136.2، وتتوجه الأنظار حالياً لما سوف يسفر عنه الحديث المرتقب لرئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية رافائيل بوستك في حلقة نقاش عن الاقتصاد التنظيم، الابتكار المالي ومستقبل المدفوعات في ذلك المؤتمر السنوي في نيويورك.

وفي تمام الساعة 03:52 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً للأسهم الأمريكية بنسبة 0.06% ليخسر 1.71 نقطة ويصل إلى المستوى 2,671.74 نقطة، كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية بنسبة 0.30% بعد أن فقد 73.57 نقطة ليصل إلى المستوى 24,566.67 نقطة.

من جهة أخرى انخفض مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بنسبة 0.05% بعد أن تراجع بمقدار 2.87 نقطة ليصل إلى المستوى 7,078.98 نقطة.