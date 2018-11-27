شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار البلاديوم مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له في ثلاثة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاديوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في ثمانية جلسات من الأعلى لها على الإطلاق وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأدنى له منذ السابع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب الكشف عن بيانات ثقة المستهلك الأمريكي للشهر الجاري.

في تمام الساعة 02:58 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاديوم 0.16% لتتداول حالياً عند 1,143.94$ للأونصة موضحة استأنف ارتدادها من الأعلى لها على الإطلاق بالمقارنة مع الافتتاحية عند 1,145.75$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.17% إلى مستويات 97.24 موضحاً توالي ارتداده من الأدنى له في ثلاثة أسابيع مقارنة بالافتتاحية عند 97.07.

هذا وقد تابعنا حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية ريتشارد كلاريدا في المؤتمر السنوي لمعهد سياسات المصرفية وغرف المقاصة في نيويورك عن الاعتماد على البيانات الاقتصادية والسياسة النقدية، وجاء ذلك الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر آب/أغسطس الماضي والتوقعات عند 0.4%.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 5.1% مقابل 5.5% في آب/أغسطس، أسوء من التوقعات عند 5.3%، وتتوجه الأنظار حالياً لما ستسفر عنه قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى 136.2 مقابل 137.9 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك قبل الحديث المرتقب لرئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية رافائيل بوستك.