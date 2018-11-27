شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص اتساع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي قراءة مؤشر ثقة المستهلكين لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 135.7 مقابل ما قيمته 137.9 في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لتقلص الاتساع إلى ما قيمته 136.2.

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