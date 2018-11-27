شكرا لقرائتكم خبر العمل تدعو الجمعيات الخيرية غير الممارسة للأنشطة الاقتصادية للتقدم بطلب استرداد الضريبة المضافة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة مكة المكرمة

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الجمعيات الخيرية غير الممارسة للأنشطة الاقتصادية إلى التقدم بطلب استرداد ضريبة القيمة المضافة.

وأكدت أنه وفقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، يجوز للجمعيات الخيرية المسجلة تحت إشراف الوزارة، والتي لا تمارس نشاطا اقتصاديا أو التي يوجد لديها بعض الأنشطة غير الاقتصادية التقدم بطلب للتسجيل لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل كأشخاص مؤهلين لاسترداد ضريبة المدخلات التي يتحملونها على مشترياتهم من السلع والخدمات غير المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قد أكد خلال لقائه المفتوح مطلع الأسبوع الماضي مع عدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وأمناء الجمعيات الخيرية في المنطقة الشرقية أن الوزارة تبذل جهودها لإعفاء القطاع الثالث من ضريبة القيمة المضافة.

ويتوجب على جميع الجمعيات عند تقديم الطلب استيفاء عدد من المعايير، منها أن يكون لدى المؤسسة الخيرية ترخيص بمزاولة الأنشطة الخيرية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأن يكون هدف المؤسسة الخيرية تحقيق منفعة عامة.

ويمكن للجمعيات التقدم عبر بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل gazt.gov.sa وسوف تقوم الهيئة بتقييم الطلبات المقدمة من هذه الجمعيات بعد تسلمها لجميع المستندات المطلوبة.