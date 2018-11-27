وزير المالية يستعرض خطة الوزارة لتحصيل 100% من الإيرادات " إلكترونيا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خطة الوزارة والحكومة لتحصيل 100% من إيرادات الدولة إلكترونيًا ، والتي بدأتها بإصدار قرار بدء "التحصيل الإلكترونى " بداية من يناير المقبل .

وصرح الوزير خلال مؤتمر "بافكس " المنعقد على هامش فعاليات معرض "كايرو آي سي تي بأن الوزارة بدأت عام 2007 المبادرة الخاصة بالمعاشات للتيسير على أصحاب المعاشات من الجهد الذى يبذلونه لصرف المعاشات من خلال مكاتب البريد، مشيرا إلى أنه خلال عام 2009 تم إطلاق صرف المعاشات "إلكترونيا" ، كما تم خلال العام المالى الماضى إلغاء الشيكات الحكومية تمامًا،ودخول التاريخ بتدشين حساب الخزانة الموحد ، وبدلا من 62 ألف حساب.

وأكد معيط ، أن هذه الخطوات تستهدف التحول نحو "مجتمع رقمى " وتقليل كمية "الكاش " المتداولة،والاعتماد على الطرق الإلكترونية في الدفع والتحصيل ، موضحا أن كافة مدفوعات الوزارة تتم بالكامل بطريقة "إلكترونية " وأن جزءا كبيرا من "المتحصلات " يتم "إلكترونيًا " لافتا إلى أنه خلال يناير العام القادم " 2019 " سيكون هناك طريق آخر ، وخطوة أخرى بهذا الصدد ، وأنه خلال أربع سنوات سيتم قطع شوطا كبيرا لتكون مصر مثل دول العالم المتقدم التي تقضى على تعاملات "الكاش" ، مما سيختصر كثيرا من الوقت .

وأشار وزير المالية ، إلى أن الوزارة "دشنت " حساب الخزانة الموحد ، وتم إغلاق الـ61 ألف حساب بنسبة 100%،والقيام بكافة الحسابات المحاسبية "إلكترونيًا "وربط مدفوعات الوحدات بنسبة 100%، منوها بأن الموازنة بالكامل تتم إلكترونيًا،وأن المدفوعات الحكومية من مرتبات ومستحقات موردين ومقاولين تتم من خلال الطرق الإلكترونية ، لافتا إلى وجود شاشة لدى كل مسئول حكومي وذلك لمتابعة الموازنة لحظة بلحظة.

وأكد معيط ، أن التحصيل الإلكتروني قطع شوطا كبيرا ، معربا عن أمله أن يتم الانتهاء منه بنهاية العام المالي الجاري ، فيما يتم تنفيذ الموازنة وفقا لمصادر التمويل ، مشيرا الى أن حجم التطور في التعاملات المالية الإلكترونية الحكومية، حيث كان في يوليو العام الماضي " ٢٠١٧ " يتم تنفيذ 6100 قيد "محاسبي " على النظام ، أما في يونيو الماضي فقد وصل التنفيذ إلى 715 ألف "قيد محاسبي " شهريا.

وتابع وزير المالية ، أنه فيما يخص الإيرادات والمصروفات في حساب الخزانة الموحد ، فإن هناك تطورا كبيرا وزيادات ضخمة خلال السنوات الماضية، يرتفع مع مرور الوقت ، وأن أكبر باب هو الأجور ، ثم الاستثمارات ، تليها الأبواب الأخرى، مشيرا الى أن المدفوعات "الإلكترونية " الحكومية للغير حققت 390 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي ، وبلغت التسويات بين الوحدات المحاسبية 238 مليار جنيه ، مما يعني أن الجهات الحكومية لم تصدر شيكات أو تتعامل ب"الكاش" .

وفيما يتعلق باستراتيجية الدولة ، أوضح الوزير أن عدد الموظفين الحاصلين على مرتباتهم بشكل إلكتروني ارتقع من 352 ألفا عام 2011 ، إلى 4.5 مليون في الوقت الحالي، من إجمالي 5.2 مليون موظف حكومي ،ونوه إلى أن عدد أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاشاتهم "إلكترونيا" وصل إلى 2.6 مليون مواطن، وأنه تم تجهيز البنية التحتية للتحصيل الإلكتروني للمدفوعات لصالح الحكومة ، بالتعاون مع وزارات المالية والتضامن، وأنه فى الوقت الحالي يتم التحصيل بطريقة إلكترونية ، لافتا إلى أنه اعتبارا من يوليو العام الماضى " 2017 " بدىء ب 516 مليون جنيه ، والوصول لأرقام ضخمة ، متوقعا أنه سيتم التحصيل إلكترونيا بنسبة 100% العام القادم .