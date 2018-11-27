المالية الإماراتية تتفق مع أبوظبي على تمويل المرحلة الثانية لشبكة سكك حديدية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قطار يمضي في طرق الشيخ زايد في دبي
قالت الاتحاد للقطارات في بيان يوم الثلاثاء إن وزارة المالية الإماراتية ودائرة المالية في أبوظبي وقعتا اتفاقا لتمويل المرحلة الثانية من شبكة السكك الحديدية الوطنية التابعة للشركة.
ولم يكشف البيان عن أرقام للتمويل. وستمتد المرحلة الثانية لمسافة 605 كيلومترات من الغويفات على الحدود مع المملكة العربية السعودية إلى الفجيرة على الساحل الشرقي.
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