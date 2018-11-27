شكرا لقرائتكم خبر عن علي بابا يهاجم خط اتجاه هابط – تحليل – 27-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يهاجم السهم بارتفاعه الأخير مقاومة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير ، ليتخلص السهم بهذا الارتفاع من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 3.78% بما يعادل 5.68 نقطة ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 152.68 ، ليستهدف مستوى المقاومة 169.84 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد