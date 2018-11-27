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شكرا لقرائتكم خبر عن التابا يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 27-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز السهم ارتفاعاً في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 3.16% بما يعادل 1.97 نقطة ، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ، في ظل تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 62.88 ، ليستهدف مستوى المقاومة 67.86 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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