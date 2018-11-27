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شكرا لقرائتكم خبر عن آبل يرتفع حفظاً لماء الوجه – تحليل – 27-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في آخر جلساته ، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعض خسائره السابقة ، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.35% بما يعادل 2.33 نقطة ، وذلك في ظل استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 177.07 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 142.21 إلى 233.47) .
ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 177.07 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 163.75 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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