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شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 27-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود السهم انخفاضه في آخر جلساته ، ليحاول البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.31% بما يعادل -0.15 نقطة ، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، ووصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 50.53 ، طيلة ثبات الدعم 48.62 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح صعوده
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