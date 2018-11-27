شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 27-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود السهم انخفاضه في آخر جلساته ، ليحاول البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.31% بما يعادل -0.15 نقطة ، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، ووصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 50.53 ، طيلة ثبات الدعم 48.62 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح صعوده