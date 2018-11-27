شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يعيد اختبار مقاومته الحالية – تحليل – 27-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في آخر جلساته ، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليعيد بذلك اختبار مستوى المقاومة 27.57 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 22.09 إلى 33.05) ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.19% بما يعادل 0.59 نقطة .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 27.57 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 26.28 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح هبوطه