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شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 27-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز السهم ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 3.30% بما يعادل 3.40 نقطة ، ليستعد بذلك مهاجمة مستوى المقاومة 107.51 ، في محاولة منه للتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 107.51 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 116.18 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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