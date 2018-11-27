شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يرتفع بمحاذاة خط اتجاه هابط – تحليل – 27-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في آخر جلساته ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 3.53% بما يعادل 4.65 نقطة ، ليحاول السهم بذلك تعويض بعض خسائره السابقة ، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية . ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 139.03 ، ليستهدف مستوى الدعم 126.85 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح هبوطه

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