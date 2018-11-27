شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يقفز ارتفاعاً – تحليل – 27-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز السهم ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 4.79% بما يعادل 1.72 نقطة ، وذلك في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 41.27 ، طيلة ثبات الدعم 36.31 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد