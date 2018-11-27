هبوط أسعار النفط والسوق تترقب اجتماع العشرين وأوبك

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 4:44 مساءً, 27 نوفمبر 2018 م

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تراجعت أسعار النفط العالمية متأثرة بتخمة المعروض، ورغم مساعي كبار المنتجين في أوبك لخفض الإمدادات قبل اجتماع المنظمة في النمسا الأسبوع المقبل.

ونزل خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة لفترة وجيزة عن 60 دولارا للبرميل ثم عاود الارتفاع إلى 60.16 دولار، ليصبح منخفضًا 32 سنتًا بما يعادل 0.5 في المئة عن الإغلاق السابق.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 45 سنتًا أو 0.9 في المئة إلى 51.18 دولار للبرميل.

وفقدت أسعار النفط نحو ثلث قيمتها منذ أوائل أكتوبر ، متأثرة بتخمة بدأت تظهر في المعروض وضعف الأسواق المالية عمومًا.

ويترقب المتعاملون نتيجة اجتماع مجموعة العشرين في بوينس أيرس وكذلك نتيجة اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).