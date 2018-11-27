شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط والان نبدء بالتفاصيل
ونزل خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة لفترة وجيزة عن 60 دولارا للبرميل ثم عاود الارتفاع إلى 60.16 دولار، ليصبح منخفضًا 32 سنتًا بما يعادل 0.5 في المئة عن الإغلاق السابق.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 45 سنتًا أو 0.9 في المئة إلى 51.18 دولار للبرميل.
وفقدت أسعار النفط نحو ثلث قيمتها منذ أوائل أكتوبر ، متأثرة بتخمة بدأت تظهر في المعروض وضعف الأسواق المالية عمومًا.
ويترقب المتعاملون نتيجة اجتماع مجموعة العشرين في بوينس أيرس وكذلك نتيجة اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .