شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف: مجلس الأعمال المصرى السعودى يبحث إنشاء مشاريع مشتركة بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية، إن انعقاد مجلس الأعمال السعودى المصرى بهدف مناقشة خطة العمل التى وضعت بين الاتحادين والتى تتضمن تنمية العلاقات الاقتصادية على المستوى الثنائى، بالإضافة إلى الانطلاق نحو التعاون الثلاثى لمشاريع مشتركة فى إفريقيا من خلال رئاسة مصر لاتحاد الغرف الافريقية ورئاسة

وأضاف الوكيل خلال مجلس الأعمال المصرى السعودى اليوم انه سيتم تفعيل التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومصر من خلال الربط بين الغرف التجارية فى كلا البلدين، والذى سيتم تفعيله بعقد اجتماع مشترك لمجالس إدارات الاتحادين الأول فى أسوان يومى 18 و 19 ديسمبر المقبلين.

ويليه الاجتماع الثانى فى الطائف، لفتح قنوات اتصال مباشرة بين الغرف فى الجانبين لصالح منتسبيهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة وعرض فرص التعاون المشترك فى المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات فى الخدمات المقدمة من كل غرفة خاصة فى مجالات المعونة الفنية والتمويل وريادة الأعمال والتدريب.















































































































