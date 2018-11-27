شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات ورأس المال يربح 6.6مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 748.161 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 202 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 25.1 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 65.49% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 24.38% والعرب على 10.13% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.65% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.34%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 7.4 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 174.3 مليون جنيه، 87.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 7.4 مليون جنيه، 263.2 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 13213 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 2187 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.58% عند مستوى 13302 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.26% عند مستوى 681 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 1704 نقطة، كما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 476 نقطة.

وارتفعت أسهم 106 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 30 أخرى، ولم تتغير مستويات 32 شركة.