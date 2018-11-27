شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزيرة التخطيط: تغير ثقافة المواطنين أهم تحديات التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المهندسة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط والمتابعة لشئون الإصلاح الإدارى، إن لأول مرة، يتم العمل تحت مظلة قرارين جمهورين مهمين يتمثلا فى القرار الجمهورى بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات رقم 89 لسنة 2017، والقرار الجمهورى بإنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، مشيرة إلى أن هذان القراران ساعدا بشكل كبير على جمع كافة الجهات للعمل تحت مظلة واحدة مما ساهم في إحراز تقدماً ملحوظاً في هذا المجال.





وحول جائزة مصر للخدمات الحكومية لطلبة الجامعات أشارت غادة لبيب بحسب بيان، إلى قيام وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ودولة الامارات بالعمل عليها وذلك بناءً على بروتوكول التعاون الموقع بين الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والشيخ محمد بن راشد في فبراير 2018 على هامش قمة الحكومات في دبي موضحة أن البرتوكول يشمل عدة مشروعات من ضمنها هذا المشروع الخاص بتطبيقات خدمات الحكومات لطلبة الجامعات



وأضافت نائب وزيرة التخطيط والمتابعة لشئون الإصلاح الإدارى، أن الجائزة تهدف إلي اشراك طلبة الجامعات في خطط ومشروعات الحكومة وترسخ الشعور بالانتماء داخل الطلبة مشيرة إلى اهم شروط الجائزة والتى تضمنت أن يكون الطلبة مصريين من جامعات حكومية او جامعات خاصة مع ضرورة أن يتقدم الطلاب على شكل مجموعات وذلك لتدريبهم على العمل في فرق عمل مضيفة أن هناك موقع الكتروني يتضمن شرحاً وافياً حول كافة شروط ومعايير المسابقة.



وأشارت غادة لبيب أن الدولة ستستفيد من أفكار الشباب في هذه المسابقة مؤكدة على أن صناعة الامل لدى الشباب علماً وأهم محاوره إشراكهم في مشروعات وخطط الدولة.



وتناولت النائبة الحديث حول جائزة التميز الحكومي مشيرة أنها تأتى ضمن محاور برتوكول التعاون مع دولة الامارات الشقيقة، موضحة أن المسابقة الخاصة بها بدأت بمصر عام 2005 وتوقفت في 2011 مشيرة إلى أن هذه الجائزة تقدم للمؤسسات وللقيادات والابتكار والابداع، حيث تم اطلاقها مجدداً بمؤتمر التميز المنعقد بتاريخ 4 يوليو ولفتت لبيب إلى قيام د/هالة السعيد بمخاطبة 90 جهة حكومية وجامعات للتقدم للمسابقة مؤكدة أن النتيجة سيتم إعلانها في اكتوبر 2019.

وفي سياق آخر، تناولت غادة لبيب الحديث حول أهم التحديات التي تواجه عملية التحول الرقمي والتي تمثلت في تغيير ثقافة المواطنين وتنمية وبناء القدرات والتي يتم العمل حالياً على مواجهتها من خلال برامج التطوير الاداري وبرامج أخري تقنية في العديد من المجالات المختلفة.



ولفتت نائب وزيرة التخطيط إلى فوز مصر بالمركز الأول في مسابقة الابتكار والتي تقدم إليها 43 دولة إفريقية حيث قامت المنظمة الافريقية للإدارة العامة بتنظيم المسابقة موضحة أن وزارة التخطيط قامت بالتقدم تقدمت لها بمشروع تسجيل المواليد والوفيات الذي يتم في وزارة الصحة حول ميكنة 4571 مكتب صحة، مشيرة إلى أن المشروع حقق العديد من الفوائد والاثار ليتم تنفيذه على المستوى القومي مما يسهم في مساعدة ودعم متخذي القرار من خلال البيانات المتاحة من خلاله.



كما أشارت نائب وزيرة التخطيط والمتابعة لشئون الإصلاح الإدارى أن السيد رئيس الجمهورية هو رئيس الاتحاد الافريقي موضحة أن هناك العديد من الدول الأفريقية التي طلبت من مصر تنفيذ هذا البرنامج الخاص بتسجيل المواليد والوفيات لديها مؤكدة على أن هذا التواجد يعمل على دعم علاقات مصر على المستوى الافريقي مشيرة إلى انتخاب مصر كرئيس لمجموعة شمال افريقيا في المنظمة الافريقية للإدارة العامة مما يسهم في تبادل الخبرات بالشكل الأمثل، في كافة المجالات.



وأوضحت غادة لبيب، أن عملية الميكنة تهدف الى فصل طالب الخدمة عن مقدمها مما يسهم في دعم الشفافية ونزاهة المؤسسات وأضافت لبيب أن الوزارة استطاعت العمل على تطوير حوالى 180 وحدة محلية، مع الانتهاء من ميكنة عدد من المحافظات بشكل كامل من ضمنها المحافظات الحدودية ومحافظات السويس وبورسعيد والاسماعيلية.



وأضافت نائب الوزيرة لشئون الإصلاح الإداري أن هناك لوحة مؤشرات لمتابعة الاداء في الوحدات المحلية لدى السيد وزير التنمية المحلية والسادة المحافظين لافته إلى التعاون المثمر بين وزارات التخطيط والتنمية المحلية والاتصالات إلى جانب هيئة الرقابة الادارية بشأن ميكنة الوحدات المحلية مضيفة أنه تم الانتهاء من مشروع التحصيل الالكتروني ونقاط الدفع أيضاً بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي.



وفيما يخص بناء القدرات والتدريب أشارت غادة لبيب إلى أن وزارة التخطيط تعمل مع الاكاديمية الوطنية للتدريب والجهاز المركزي للتنظيم والادارة من أجل تأهيل الشباب للقيادة فضلاً عن السعي إلى تطوير ادارات الموارد البشرية لافته إلى قرار السيد رئيس الوزراء باستحداث عدد من الوحدات بالوزارات الحكومية والتي تتمثل فى وحدات الموارد الشرية والتخطيط الاستراتيجي والمراجعة الداخلية مشيرة إلى الحرص على الاستفادة من تجارب كافة الدول في مختلف المجالات.