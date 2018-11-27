الان تتابع «طيران ناس» يطلق رحلة إضافية يومية بين الرياض وحائل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
في إطار استكمال خطته التوسعية للوجهات الداخلية لعام 2018؛ أعلن طيران ناس الناقل الوطني السعودي، والطيران الاقتصادي الرائد في المملكة، عن تسيير رحلة يومية إضافية جديدة، من الرياض إلى حائل، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين 10 ديسمبر 2018.
وسيكون موعد المغادرة من مطار الملك خالد الدولي في الرياض في الساعة 15:45، والوصول إلى مطار حائل الدولي عند الساعة 17:00 عصراً.
وأوضح طيران ناس أنّ هذه الرحلة تأتي في إطار تلبية الطلب المتزايد على الرحلات المتوجهة إلى حائل إضافة إلى التوسع في الرحلات الداخلية يعزز من حضور طيران ناس في سوق الطيران الداخلي من خلال الوصول إلى العديد من الوجهات التي يحتاجها ضيوف طيران ناس وفي كلّ الأوقات”.
وأشار طيران ناس إلى إطلاق عدد من الرحلات المباشرة إلى وجهات داخلية متعدّدة خلال هذا العام، ومن بينها المنطقة الشمالية، وإننا نقوم بتسيير رحلتين أسبوعياً إلى الدمام وعرعر.
كما تمّ إضافة رحلة يومية بين الرياض وأبها، لتصبح 35 رحلة أسبوعيًا، وأربع رحلات إضافية بين جدة وجازان، لتصبح 19 رحلة أسبوعيًا، وأربع رحلات إضافية بين الدمام وأبها لتصبح 14 رحلة أسبوعيًا.
يذكر أنّ طيران ناس تتيح لعملائها إمكانية حجز رحلاتهم إلى حائل من خلال جميع قنوات الحجز لديها، سواء من خلال وكلاء البيع، أو الموقع الإلكتروني، أو تطبيق طيران ناس للهواتف الذكية، أو عبر التواصل مع مركز الاتصال 920001234 على مدار الساعة.
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