بالصور.. تعرف على أسعار هيونداي إلنترا AD موديل 2019

كتب - أيمن صبري: نشرت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكلاء علامات هيونداي ومازدا وجيلي وشيري وباجاج في مصر، قائمة بالأسعار الرسمية لسيارة هيونداي إلنترا AD سيدان موديل 2019 الجديدة خلال شهر نوفمبر الجاري. وتقدم غبور أيقونة هيونداي الـ"Facelift" الجديدة في 7 فئات مختلفة التجهيزات والكماليات، وتتوافق جميعها على مستوى المواصفات الميكانيكية للمحرك وهو من نوع GAMMA سعة 1.6...

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