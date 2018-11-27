شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 27-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر البتكوين على ثباته دون مقاومة القناة الهابطة، ويزحف تدريجياً نحو هدفنا الأول المنتظر عند 3550.00، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيدفع السعر نحو 2750.00 كمحطة رئيسية تالية.

الثبات دون 4120.00 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع، حيث إن اختراقه سيدفع السعر لإجراء تصحيح صاعد تبدأ أهدافه عند 4650.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3200.00 والمقاومة 4000.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط