شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 27-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختباراً جديداً لمستوى 0.7277 وارتد هبوطاً من هناك، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يشترط الثبات دون المستوى المذكور، في حين يتواجد هدفه التالي عند 0.7080.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7150 والمقاومة 0.7277

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط