شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 27-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر عقود خام برنت من كسر دعم العلم الهابط المشار له صباحاً ويجري عملية إعادة اختبار للكسر، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية بقية اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يمتد ليصل إلى 56.91، في حين يمثل الثبات دون 61.10 شرط مهم لتحقيق الأهداف المنتظرة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.50 والمقاومة 62.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط