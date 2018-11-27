شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 27-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بسلبية هادئة منذ الصباح ليتحرك دون مستوى 51.46، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الرئيسي الهابط، والذي تتواجد أهدافه التالية عند 50.00 ثم 49.10، في حين يمثل الثبات دون 51.46 شرط رئيسي لاستمرار الاتجاه الهابط المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 49.50 والمقاومة 52.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط