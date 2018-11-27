شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 27-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الفضة عند مستوى 14.25 ويحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، مما يجعلنا نستمر بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم، تحفّزه الإشارة الإيجابية التي تظهر من خلال مؤشر ستوكاستيك الآن، مع الإشارة إلى أن اختراق 14.35 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق هدفنا الرئيسي المنتظر عند 14.73.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.10 والمقاومة 14.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد