شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 27-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتذبذب في مسار جانبي، مستقراً حول المتوسط المتحرك 50، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 1208.40، في حين يتواجد هدفنا التالي عند 1238.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1210.00 والمقاومة 1240.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد