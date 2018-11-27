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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 27-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار من كسر مستوى 1.2800 ويستقر دونه الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية بقية اليوم، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا السلبي التالي الذي يتواجد عند 1.2636، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يعتمد على الثبات دون مستوى 1.2962.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2700 والمقاومة 1.2900
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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