شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 27-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية هادئة ليقترب من هدفنا الأول عند 1.1300، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيدفع السعر نحو 1.1181 كمحطة تالية، في حين يمثل الثبات دون 1.1443 شرط رئيسي لتحقيق الأهداف المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1240 والمقاومة 1.1400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط