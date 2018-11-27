شكرا لقرائتكم خبر عن الموجودات الأجنبية لـ "ساما"والمصارف السعودية تصل لأعلى مستوياتها في 18 شهرا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت قيمة صافي الموجودات الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" والمصارف العاملة بالسعودية بنهاية سبتمبر الماضي لأعلى مستوياتها في 18 شهرا وتحديدا منذ شهر مارس 2017 البالغة حينها نحو 2.029 تريليون ريال.

وحسب بيانات على موقع مؤسسة النقد بلغت قيمة تلك الموجودات بنهاية شهر سبتمبر 2018 ما يقدر بـ 2.015 تريليون ريال مقارنة بـ 2.013 تريليون ريال قيمتها بنهاية شهر أغسطس الماضي.

واستحوذت "ساما" على الحصة الأكبر من صافي الموجودات الأجنبية، حيث بلغت قيمة موجوداتها 1.875 تريليون ريال تشكل 93% من مجموع صافي الموجودات الأجنبية للمؤسسة والمصارف بنهاية سبتمبر الماضي.

فيما بلغت قيمة صافي الموجودات الأجنبية للمصارف بنهاية سبتمبر نحو 140.61 مليار ريال، تشكل نحو 7% من مجموع صافي الأصول الأجنبية للمؤسسة والمصارف.

وتمثل الموجودات الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" والمصارف العاملة بالسعودية بنهاية سبتمبر الماضي ما نسبته 53% من قيمة إجمالي الموجودات والبالغة 3.8 تريليون ريال بنهاية سبتمبر الماضي، وهو ما يُعد الأعلى لها منذ سبتمبر 2016 أي في عامين، حيث وصلت حينها إلى 3.84 تريليون ريال.

يشار إلى أن إجمالي موجوات"ساما" كان قد تراجع خلال سبتمبر الماضي بنسبة 1.67% ما يعادل 9.92 مليارات ريال ليصل إلى 1942.5 مليار ريال مقابل 1952.42 مليار ريال قيمتها في أغسطس 2018.