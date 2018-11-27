شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع للمرة الأولى فى 3 جلسات بفعل مخاوف تجارية قبيل قمة العشرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء بصدد تكبد أول خسارة خلال ثلاث جلسات ، لتنزل من أعلى مستوى فى أسبوع التي سجلته بالجلسة السابقة ، مع عزوف المستثمرين على المخاطرة ، فى ظل تجدد المخاوف حيال الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين ،وذلك قبيل انطلاق قمة العشرين يوم الجمعة فى الأرجنتين.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.3% حتى الساعة 10:25 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.9% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى أسبوع ، بعد تصويت زعماء أوروبا لصالح اتفاق انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وسجل مؤشر ستوكس أوروبا الأسبوع الماضي خسارة للأسبوع الثاني على التوالي ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، وبعد هبوط واسع لشركات صناعة السيارات وتراجع قطاع البنوك والشركات المالية.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء فى ثاني جلسات الأسبوع ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، لينزل من أعلى مستوى فى أسبوع المسجل يوم الاثنين ، مع وجود أغلبية البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الحمراء.

وتصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية قائمة القطاعات الخاسرة على مؤشر ستوكس أوروبا ، خاصة مع تجدد المخاوف بشأن الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين ، قبيل انطلاق قمة العشرين يوم الجمعة المقبل فى الأرجنتين.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة "وول ستريت جورنال" إنه من غير المحتمل إلى حد كبير أن تؤجل الولايات المتحدة رفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية البالغة 200 مليار$ إلى 25%.

بددت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 ارتفاعا بحوالي 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.5% ، فى أول مكسب خلال ثلاث جلسات.

تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.3% ،وفى فرنسا نزل مؤشر كاك 40 بنسبة 0.4% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.4% ،وفى لندن انخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 بمقدار 0.4%.