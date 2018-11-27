شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع لليوم الثالث على التوالي تحت ضغط صعود الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوع ، تحت ضغط صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، بالإضافة إلى ضعف الطلب الاستثماري على المعدن كملاذ آمن.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.1% حتى الساعة 08:45 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,220.82$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,221.86$،وسجلت أعلى مستوي 1,223.33$ ، وأدنى مستوي 1,219.54$ الأدنى فى أسبوع.

فقدت أسعار الذهب يوم الاثنين نسبة 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، فى ظل هبوط معظم أسعار المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.2% ، مواصلا مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 97.17 نقطة ، عاكسا استمرار صعود العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي صعود العملة الأمريكية على حساب تراجع العملة الأوروبية اليورو عقب تصريحات ماريو دراغى محافظ المركزي الأوروبي ،والتي اعترف خلالها بتباطؤ النشاط الاقتصادي فى أوروبا ، بالتزامن مع استمرار تقييم المستثمرين للعملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا بسوق العملات الأجنبية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بمقدار 1.18 طن متري إلى إجمالي 761.74 طن متري.