الذهب يتراجع قبيل محضر اجتماع مجلس الاحتياطي

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:25 مساءً, 27 نوفمبر 2018 م

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انخفضت أسعار الذهب اليوم في ظل الاستقرار الذي تشهده العملة الأمريكية الذي تزامن مع انتظار المستثمرين مؤشرات حول وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية وسط تفاقم النزاع التجاري الأمريكي الصيني قبيل قمة مجموعة العشرين.

وكان السعر الفوري للذهب قد تراجع بنسبة 0.1% إلى 1220.97 دولارًا للأونصة في حين هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1220.2 دولاراً للأونصة, فيما انخفض سعر أونصة الفضة 0.1 % في المعاملات الفورية ليصل إلى 14.217 دولاراً للأونصة.