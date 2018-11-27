شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 27 -11-2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الفراخ، اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018، لتسجل 22 جنيها للكيلو بسعر المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 26-27 جنيها.

كما استقرت أسعار البيض لتصل عند 31.5 جنيها للكرتونة بسعر المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح من 37 إلى 38 جنيها للكرتونة.