شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستثمار: البت فى 1380 منازعة استثمارية من بداية 2018 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن عدد المنازعات الاستثمارية التى تمكنت لجنة فض المنازعات من إنهائها اعتبارا من أول العام الحالى وحتى الآن بلغت 1380 منازعة تم البت فيها.
واضاف عادل خلال منتدى الأعمال المصرى السعودى اليوم الثلاثاء، أن 70% من النزاعات التى تم البت فيها لصالح المستثمرين، وأحكامها باتت ونهائية للجهة التى صدر لها الحكم، مشيرا إلى وجود تعاون كبير من الجهات المختلفة فى حل مشاكل المستثمرين خاصة بالنسبة لملفى الضرائب والجمارك.
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