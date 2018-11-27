شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار سمك المكرونة بسوق العبور اليوم الثلاثاء 27-11-2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار السمك السويسى والسمك البلطى للجملة اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018، وذلك طبقا لآخر تحديث لموقع سوق العبور، بحيث انخفض سعر السمك البلطى نصف جنيها، ليصل ما بين 23 - 25 جنيها للكيلو بحسب النوع والحجم.

وسجل سعر فيليه البطلى ما بين 30 – 70 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 28-35 جنيها، فيما بلغ سعر سمك القراميط من 10 -29 جنيها، والتعابين من 40 - 145 جنيها، وسعر المكرونة الخليجى تراوح بين 34-40 جنيها للكيلو.

وشهد سعر سمك المكرونة السويسى تراجعاً أيضاً، ليصل ما بين 50 - 64 جنيها للكيلو، فى حين يبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 – 25 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر السبيط من 90 -160 جنيها، بينما سجل سعر الكابوريا من 30 - 125، وبلغ سعر الجمبرى الجامبو من 350 -400 جنيها، ويتراوح سعر الجمبرى المجمد ما بين 85 – 165 جنيها للكيلو، فى حين يتراوح سعر الجمبرى غير المجمد ما بين 125 -225 جنيها.