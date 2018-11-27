شكرا لقرائتكم خبر عن "الإحصاء" يصدر دراسة عن "تنافسية الصادرات القائمة على الصناعات الصغيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ضوء مبادرة الشمول المالى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومبادرات البنك المركزى لدعم الصناعات الصغيرة، قام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء استحداث تصنيف السلع الصناعية وفقا لطبيعة المشروعات من واقع بيانات التعداد الاقتصادى 2012 / 2013، وتم استخدام هذا التصنيف لإصدار دراسة عن "قياس تنافسية الصادرات القائمة على الصناعات الصغيرة".

وقال الجهاز فى بيان، اليوم الثلاثاء، إن الدراسة قامت بحساب الميزة التنافسية للصادرات والواردات، وتم تصنيفها طبقا لنوع الصناعات المنتجة منها سواء (متناهية الصغر، صغيرة جداً، صغيرة، متوسطة)، كما تم حساب الميزة التنافسية المستبانة للتعرف على تنافسية هذه السلع، وجاءت النتائج



كالآتى :

1- سلع صناعية ذات ميزة تنافسية مستبانة للصادرات، وهى الميزة التصديرية الواضحة والتى تعنى أن هناك ميزة تنافسية لصادرات هذه السلع على مستوى العالم، وهى مجموع السلع التى يتم استيرادها بحجم أقل، وتم الرمز لها باللون الأخضر، وهذه السلع تحتاج إلى مزيد من جهود الدولة لدعمها عن طريق فتح أسواق جديدة أمامها، وعمل حوافز تصدير، وتقليل الضرائب، الخ، ويبلغ عددها 284 سلعة صناعية .

2- سلع صناعية ذات ميزة تنافسية للصادرات وهى مجموع السلع التى صادراتها أكبر من واردتها، وتم الرمز لها باللون الأصفر، وهى السلع التى تحتاج إلى مزيد من الدعم والمزايا التصديرية لتحويلها إلى سلع ذات ميزة مستبانة، ويبلغ عددها 121 سلعة صناعية .

3- سلع صناعية لا يوجد لها ميزة تنافسية وهى مجموع السلع التى وارداتها أكبر من صادراتها، وتم الرمز لها باللون الأحمر، وهى السلع التى تسمى تحدى الصناعة، وهى السلع التى تحتاج مزيد من الدعم مع تدخل الدولة لإزالة المعوقات حتى تتحول إلى سلع ذات ميزة مستبانة، ويبلغ عددها 262 سلعة صناعية .

وأشار الجهاز فى بيانه إلى أن الدراسة قامت أيضا بإلقاء الضوء على مجموعة من السلع ذات اللون الأصفر واللون الأحمر والعمل على تحويلها إلى اللون الأخضر، لتوضيح أن هناك سلع يمكن التعامل معها على مرحلتين، مرحلة قصيرة الأجل وهى السلع ذات اللون الأصفر، ومرحلة طويلة الأجل وتحتاج لمزيد من التحدى وهى السلع ذات اللون الأحمر .