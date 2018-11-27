بورصة الدواجن.. انخفاض أسعار الفراخ البيضاء

جمال صلاح الدين

انخفضت أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم، الثلاثاء، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 22 جنيهًا. وسجلت أسعار الفراخ الساسو 26 جنيهًا للكيلو، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 4.75 و5 جنيهات، وتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 2 و2.25. وانخفضت أسعار الأمهات البيضاء لتسجل 18 جنيهًا للكيلو.

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