شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفالح: السعودية تعتزم تدشين مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة قريبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي عن اعتزام المملكة تدشين وإطلاق "مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك" قريبا.

وأوضح الفالح في تصريحات لقناة العربية، أنه سيتم خلال الشهرين القادمين توقيع عديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم واتفاقيات الشراء بين شركات عديدة مثل "سابك" و"أرامكو".

وأشار إلى أنه خلال تلك الفترة ستكون هناك توقيع اتفاقيات كثيرة أيضا بين مقدمي الخدمات وصناع المواد في قطاع الطاقة.

يشار إلى أن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز افتتح الأسبوع الماضي مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية في منطقة الحدود الشمالية، ومشروع وعد الشمال الاقتصادي بتكلفة 85 مليار ريال، وهو المشروع الذي سيوفر 10 آلاف وظيفة.

وعلى صعيد أرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" فقد قاما مطلع الشهر الجاري باختيار مدينة ينبع لإنشاء مجمعهما الصناعي المتكامل والمُبتكر لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات.

وقالت وكالة "بلومبيرج" في أبريل 2016 إن شركتي "أرامكو" و"سابك" السعوديتين، تدرسان خطة بناء مصفاة مشتركة لإنتاج المنتجات الكيماوية مباشرة من النفط الخام، في ينبع.

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي "السيادي السعودي" قد اختار في مطلع الشهر الماضي بنك جولدمان ساكس لتقديم المشورة بشأن بيع حصته في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، والتي تقدر بنحو 70%، لشركة أرامكو السعودية.