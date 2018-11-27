شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو"توقع اتفاقيات بأكثر من 100 مليار ريال خلال "إكتفاء" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقّعت شركة أرامكو السعودية خلال منتدى اكتفاء الحالي عددًا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع المورّدين بأكثر من 100 مليار ريال تشمل 31 تعاونًا تجاريًا.

وأوضحت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني أن قائمة الشركات والجهات التي وقّعت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم معها هي: "هندسة النفط بالمناطق المغمورة، سابورا فابريكيشن، اتحاد لامبريل للطاقة وبوسكاليس وستمنستر، اتحاد شركة تيكنيب الإيطالية وشركة ماليزيا للأعمال البحرية والهندسية الثقيلة، الشركة الوطنية لخدمات البترول".

كما ضمت قائمة الشركات شركة إيه بي بي وبيكر هيوز السعودية وشلمبرجير و سيمنز وصندوق التنمية الصناعية السعودي ومجمع باور تشاينا البحري وأكاديمية القيادة الوطنية، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وضمت قائمة الشركات أيضا كلا من "الخليج للكيماويات والزيوت الصناعية، ويوكوجاوا، وشنايدر إلكتريك،وهوني ويل،وإيميرسون، والسعودية للصناعات الميكانيكية، ومجموعة شركة وير العربية للمعادن.

ومن تلك القائمة أيضا "تكنيب إف إم سي، وإنسكو،و مجموعة شلف للحفر، نوبل، لارسون وتوبرو، الخليج للصناعات الثقيلة، والخنيني العالمية،وهمام الهمام القابضة، وليوناردو ولامار للمروحيات القابضة، وأيرباص والقحطاني للطيران، وأكاديمية القيادة الوطنية والأكاديمية الوطنية للطاقة".

من جهته، قال المهندس أمين الناصر، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، إن منتدى اكتفاء 2018 يمثّل علامة فارقة في منتصف الطريق لتحقيق أهداف المحتوى المحلي لدينا، وتلعب فعاليات المنتدى دورًا في تحقيق النفع لجميع الأطراف بالتعاون مع موردينا الدوليين من خلال زيادة حصتهم في السوق أو نقل منتجاتهم إلى المملكة.

وأضاف الناصر: إن الشركات التي استثمرت ببلادنا تتمتع الآن بوضع يؤهلها للاستفادة بشكل أكبر من الفرص المتاحة. وقد وقّعنا خلال الشهر الماضي في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض اتفاقيات بنحو 125 مليار ريال في مختلف مجالات الأعمال.

وتخصص "أرامكو"حاليًا 51% من إنفاقها على المواد والخدمات محليًا، وتشهد أعمال منتدى "إكتفاء" الذي يتم تنظيمه خلال الفترة من 26 – 27 نوفمبر الجاري، جلسات نقاشية وورش عمل وعروض تقديمية حول أفضل الممارسات في عدة مجالات مثل: المتطلبات التنظيمية، والتمويل، والبحث والتطوير وتطوير المواهب.

ويعتزم برنامج "اكتفاء" أحد أبرز مبادرات شركة أرامكو السعودية إنفاق أكثر من 1.5 تريليون ريال خلال العشرة أعوام القادمة.

وأكد عبدالله الثعلي، مدير إدارة التطوير الصناعي والتموين الاستراتيجي بشركة "أرامكو"، في وقت سابق أن برنامج اكتفاء أسهم في رفع نسبة الشراء من المصانع المحلية تصل إلى 50% خلال عام 2017، وهي نسبة يتم تحقيقها للمرة الأولى في تاريخ الشركة.